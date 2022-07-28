«Экология-Новосибирск» закупит мусорные контейнеры на 107 млн рублей

Всего в Новосибирске более 20 тысяч пластиковых и металлических мусорных контейнеров, около 550 мусорных бункеров и около 100 заглубленных контейнеров. Минимальная стоимость одного мусорного контейнера — около 15 тысяч рублей. Из общего парка 7 тысяч принадлежат ЗАО «МКС», по данным регоператора, ему принадлежат также около 7 тысяч контейнеров. Всего в регионе компания обслуживает 20 тысяч контейнерных площадок, где расположено порядка 42 тысяч емкостей.