Новосибирск вошёл в ТОП-5 городов-жаворонков

Оказалось, больше половины новосибирцев просыпаются на работу с 5:30 до 7:00 часов. Каждый третий встает в промежутке от 7:00 до 8:30. Ещё около 10% признались, что встают с 4:00 до 5:30, 6% — между 8:30 и 10:00. И около 3% счастливчиков — позже 10:00.