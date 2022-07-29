atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июля 2022, 04:29

Published 29 июля 2022, 04:29

Modified 17 сентября 2022, 07:56

Updated 17 сентября 2022, 07:56

Новосибирск вошёл в ТОП-5 городов-жаворонков

Новосибирск вошёл в ТОП-5 городов-жаворонков

29 июля 2022, 04:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Город Новосибирск стал одним из лидеров других российских мегаполисов, жители которых просыпаются раньше всего. Опрос провел сервис Работа.ру. В нем приняли участие более трех тысяч человек.

Оказалось, больше половины новосибирцев просыпаются на работу с 5:30 до 7:00 часов. Каждый третий встает в промежутке от 7:00 до 8:30. Ещё около 10% признались, что встают с 4:00 до 5:30, 6% — между 8:30 и 10:00. И около 3% счастливчиков — позже 10:00.

Больше всего жаворонков в Москве, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.

Среди самых частых причин раннего подъёма россияне называли утренние пробки, загруженность на работе, посменный график. Каждый четвёртый указал на ранние рассветы и другие географические особенности местности, которые накладывают свой отпечаток на продолжительность отдыха.

Напомним, ранее Новосибирск попал в ТОП-10 городов с самыми богатыми женихами. Рейтинг делали на основе продаж колец для помолвки. Специалисты выявили, что мужчины из Новосибирска чаще всего покупают кольца за 6 443 рублей.

Материалы по теме
Экономисты из НГУ попали в топ-10 по самым высоким зарплатам в РоссииНовосибирская область вошла в топ регионов РФ по численности среднего классаНовосибирск попал в ТОП-10 городов с самыми богатыми женихами
#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика