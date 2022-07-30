Полицейским грозит реальный срок после смерти 17-летней девушки в Новосибирске

Во вторник, 26 июля, в Нижней Ельцовке девушка скончалась после 15 ударов ножом. По версии следствия, причиной конфликта могла быть ревность. На днях девушка решила расстаться с парнем. Ранее предполагаемый преступник уже был судим за побои и угрозы в адрес предыдущей подруги. Полиция задержала его в районе Хилокского рынка, где мужчина интересовался у местных, как уехать на родину в Таджикистан.