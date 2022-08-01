Агрессивная бойцовская собака напала на женщину в Новосибирске и прокусила ей руку

По словам свидетелей, все произошло в доме №257 на улице Титова. Животное укусило сибирячку в воскресенье, 31 июля. Как оказалось, она стояла у лифта с маленькой собачкой. Внезапно там появился бойцовский пес, которого не смог удержать даже хозяин. Животное прокусило женщине руку.