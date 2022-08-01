Дом директора Новосибирского завода химконцентратов отремонтируют за 20 млн рублей

Ремонтными работами займется «Строительно-монтажная компания». Стоимость капремонта составит 20 млн рублей. Из документации следует, что в стоимость работ входит ремонт внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения, работы в подвальных помещения и обновление фасада.
Отметим, что дом №15 по улице Авиастроителей известен тем, что в нём раньше жил директор Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК) Павел Власов. Он участвовал в жизни Калининского района. Благодаря ему построили инфраструктуру Красной горки, ЛДС «Сибирь», бассейн «Нептун», ДК имени Горького и не только.
Бомбоубежища в Новосибирске пришли в негодность – укрытиям требуется ремонт. Сейчас муниципалитет в поисках подрядчиков.