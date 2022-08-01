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Дом директора Новосибирского завода химконцентратов отремонтируют за 20 млн рублей

1 августа 06:26
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Новосибирске проведут капитальный ремонт домов по двум улицам: Авиастроителей №15 и 25 лет Октября №34а. Информация появилась на сайте госзакупок.

Ремонтными работами займется «Строительно-монтажная компания». Стоимость капремонта составит 20 млн рублей. Из документации следует, что в стоимость работ входит ремонт внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения, работы в подвальных помещения и обновление фасада.

Отметим, что дом №15 по улице Авиастроителей известен тем, что в нём раньше жил директор Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК) Павел Власов. Он участвовал в жизни Калининского района. Благодаря ему построили инфраструктуру Красной горки, ЛДС «Сибирь», бассейн «Нептун», ДК имени Горького и не только.

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