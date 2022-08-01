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Клещи заразили энцефалитом 100 человек в Новосибирской области

1 августа 04:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Новосибирской области зарегистрировано более 14 тысяч укусов клещей с начала эпидсезона. Об этом сегодня, 1 августа, в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил глава управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Так, клещевой энцефалит выявлен у 100 укушенных человек, что в два раза больше, чем в прошлом году. Всего в регионе зарегистрировано 14 643 случая укуса клещами человека.

«Клещевой энцефалит выявлен у 100 человек, боррелиоз – у 138. В прошлом году было выявлено в два раза меньше»,

сообщил глава Роспотребнадзора.

Александр Щербатов перечислил места, где чаще всего клещи кусают людей. Это: Новосибирский, Мошковский районы области и Заельцовский район Новосибирска. Из общего числа зараженных – 90% не ставили прививку.

Напомним, ранее редкую ку-лихорадку подхватили от клещей двое жителей Новосибирской области. Это первые случаи редкого и тяжелого заболевания (ку-лихорадки) за последние 10 лет.

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