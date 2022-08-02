Целились в голову детям: в Новосибирске пьяная компания устроила стрельбу

Кроме того, в паблике «ЧП Новосибирск» также рассказали, что на место вызвали полицию, однако та приехала поздно – к тому времени компания разошлась. Перед этим дебоширы выгоняли детей с лавочек, целясь им в голову, а местные жители утверждают, что слышали звуки выстрелов.