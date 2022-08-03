По словам замдиректора НИМРО Сергея Кондратьева, большая часть апелляций (236) была связана с оценками по профильной математике,166 не согласных с результатом по русскому языку. Около 150 по обществознанию, остальные по другим предметам.
«Удовлетворили 231 заявление от участников ЕГЭ. Однако только по 208 приняли решение повысить балл. Специалисты согласились, что выпускник поставил правильный ответ в бланке, ошибка произошла из-за почерка. А вот 7 снизили оценки, ещё 16 оставили как есть. Опять же из-за почерка проверяющие не смогли точно понять, какую цифру выпускник поставил – например, 6 выглядела, как 8. Однако при перепроверке и тот и этот ответ был не верен», - рассказал Кондратьев Atas.info.
Также он добавил, что число апелляций в 2022 году практически не отличается от показателей прошлого года. Ежегодно на рассмотрение комиссии поступает одинаковое количество заявлений.