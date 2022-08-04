Хагги Вагги в Новосибирске могут купить только с 12-ти лет – почему такой закон

Мягкие игрушки с героем видеоигры Хагги Вагги продают в новосибирских магазинах не первый месяц. Их покупают дети и подростки, так как персонаж стал очень популярным благодаря соцсетям. Однако продавцы в детских магазинах забыли о возрастной маркировке.