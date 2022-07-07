Игрушки и милые фото питомцев: как выглядит кладбище домашних животных в Новосибирске

Игрушки и милые фото питомцев: как выглядит кладбище домашних животных в Новосибирске
Игрушки и милые фото питомцев: как выглядит кладбище домашних животных в Новосибирске
Вчера, 16:01ОбществоФото: Om1.ru.
Многие новосибирцы приравнивают своих питомцев к членам семьи. А когда они уходят из жизни, люди хоронят их на настоящем кладбище домашних животных. Это место напоминает захоронение младенцев – показываем, как оно выглядит.

Одно из подобных кладбищ для питомцев находится в Заельцовском районе Новосибирска. Место забито маленькими могилками, а у оградок лежат венки, цветы и игрушки. На каждом памятнике есть фотография животного и даты его рождения и смерти – прям как у людей. Даже наблюдаются «семейные» захоронения, где покоятся сразу по две-три собаки, пишет Om1.ru.

Фото:Om1.ru

Звериный погост находится за высокой травой недалеко от зоопарка, к нему сложно выйти случайно. Но при этом место выглядит ухоженным, видно, что хозяева следят за могилами своих пушистых любимчиков.

Как рассказал работник кладбища Михаил Квачко, этот погост существует более 20 лет. Люди сами ухаживают за площадками, заказывают цветы и надгробия, которые стоят около 20 тысяч рублей.

Хозяева привозят тела животных на кладбище и согласуют прощальную церемонию. Кто-то закапывает в землю прах питомца после кремации. В Новосибирске этим занимаются частные ритуальщики.

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