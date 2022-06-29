Тайное кладбище домашних животных в Новосибирске

Голодяев поделился с «АиФ-Новосибирск» историей, где раньше находилось кладбище домашних животных – оно расположено приблизительно на улице Электрозаводская, 4, но там уже все застроено жилыми домами.
Кладбище существовало в 1915 году, но вероятнее всего, что кости все еще сохранились в земле.
В современное время жители Новосибирска предпочитают хоронить животных на Заельцовском кладбище, а краевед его сравнил даже с фильмом ужасов «Кладбище домашних животных» по мотивам Стивена Кинга.
При этом питомцев также хоронят на Гусинобродском кладбище, но есть и такие люди, которые выбрасывают своих любимцев на мусорку.