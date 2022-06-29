Тайное кладбище домашних животных в Новосибирске

Тайное кладбище домашних животных в Новосибирске
Тайное кладбище домашних животных в Новосибирске
29 июня, 18:52ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Краевед, сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев рассказал, где находится древнее кладбище домашних животных в Дзержинском районе города.

Голодяев поделился с «АиФ-Новосибирск» историей, где раньше находилось кладбище домашних животных – оно расположено приблизительно на улице Электрозаводская, 4, но там уже все застроено жилыми домами.

Кладбище существовало в 1915 году, но вероятнее всего, что кости все еще сохранились в земле.

В современное время жители Новосибирска предпочитают хоронить животных на Заельцовском кладбище, а краевед его сравнил даже с фильмом ужасов «Кладбище домашних животных» по мотивам Стивена Кинга.

При этом питомцев также хоронят на Гусинобродском кладбище, но есть и такие люди, которые выбрасывают своих любимцев на мусорку.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы