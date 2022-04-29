Кладбище домашних животных вспыхнуло под Новосибирском

Кладбище домашних животных вспыхнуло под Новосибирском
Кладбище домашних животных вспыхнуло под Новосибирском
Сегодня, 08:29ПроисшествияФото: АСТ-54
Пожар на кладбище домашних животных произошел в Новосибирской области 28 апреля 2022. По предварительной версии МЧС, огонь образовался из-за поджога травы.

В Новосибирской области загорелось кладбище домашних животных. Об этом сообщили в социальных сетях.

Пожар произошел 28 апреля около 9 часов вечера в Мошковском районе. Как сообщили в ГУ МЧС, сначала загорелась трава, а после огонь добрался до кладбища.

«На момент прибытия пожарных подразделений было установлено, что горит трава, а так же с другой стороны поля идут 6 разрозненных участков пала травы», - отметили в ведомстве.

По словам очевидцев, пожарные специально развели встречный огонь, чтобы предотвратить распространение лесного пожара. Однако пожар захватил место захоронений. Огонь удалось устранить лишь в 22:17. Предварительной причиной возгорания назвали несанкционированный пал травы.

Напомним, ранее три автомобиля загорелись на парковке торгового центра в Новосибирске. Пожар был потушен быстро – пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна – это будут выяснять специалисты.

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