Три автомобиля загорелись на парковке торгового центра в Новосибирске

В Новосибирске на парковке у торгового центра по улице Ипподромской 28 апреля загорелись три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
«Сотрудники прибыли на место пожара в 15:12. На момент приезда открытым огнем горели два автомобиля, а третий только загорелся», - уточнили в ведомстве.
Пожар был потушен быстро – пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна – это будут выяснять специалисты.
В группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что полностью сгорел Daewoo Nexia, а у внедорожника Toyota Land Cruiser выгорел моторный отсек и немного салон. Hyundai Solaris пострадал меньше остальный – у него сгорел только моторный отсек.