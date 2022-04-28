Три автомобиля загорелись на парковке торгового центра в Новосибирске

Три автомобиля загорелись на парковке торгового центра в Новосибирске
Три автомобиля загорелись на парковке торгового центра в Новосибирске
Сегодня, 18:25ПроисшествияАлександр КондратьевФото: АСТ-54
На парковке торгового центра в Новосибирске загорелись три автомобиля – Daewoo Nexia, Toyota Land Cruiser и Hyundai Solaris – пожарные потушили их

В Новосибирске на парковке у торгового центра по улице Ипподромской 28 апреля загорелись три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

«Сотрудники прибыли на место пожара в 15:12. На момент приезда открытым огнем горели два автомобиля, а третий только загорелся», - уточнили в ведомстве.

Пожар был потушен быстро – пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна – это будут выяснять специалисты.

В группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что полностью сгорел Daewoo Nexia, а у внедорожника Toyota Land Cruiser выгорел моторный отсек и немного салон. Hyundai Solaris пострадал меньше остальный – у него сгорел только моторный отсек.

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