Три автомобиля загорелись на парковке торгового центра в Новосибирске

В группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что полностью сгорел Daewoo Nexia, а у внедорожника Toyota Land Cruiser выгорел моторный отсек и немного салон. Hyundai Solaris пострадал меньше остальный – у него сгорел только моторный отсек.