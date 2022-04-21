Новосибирец ответит за смерть семьи при пожаре в гаражной пристройке

По данным суда, осенью 2020 года в Дзержинском районе Новосибирска мужчина сдал в аренду семье из четырех человек самовольную надстройку над гаражным боксом. В помещение он незаконно проел электричество через частные электросети кооператива, о чем не предупредил жильцов.