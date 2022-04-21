Новосибирец ответит за смерть семьи при пожаре в гаражной пристройке

В Новосибирске суд вынес приговор 50-летнему жителю Дзержинского района, который виновен в гибели четырех человек при пожаре. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Новосибирца осудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам). Приговором Дзержинского районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселения.
По данным суда, осенью 2020 года в Дзержинском районе Новосибирска мужчина сдал в аренду семье из четырех человек самовольную надстройку над гаражным боксом. В помещение он незаконно проел электричество через частные электросети кооператива, о чем не предупредил жильцов.
Ночью 19 января 2021 года из-за работы электросети в аварийном режиме в пристройке произошел пожар. Все жильцы погибли на месте.
В ходе предварительного следствия подсудимый вину в содеянном признал частично. Приговор в законную силу не вступил.