Рекордное число пожаров зафиксировали в Новосибирской области

Рекордное число пожаров зафиксировали в Новосибирской области
Рекордное число пожаров зафиксировали в Новосибирской области
Сегодня, 15:56ЭкологияФото: Медиахолдинг1Mi
Две трети пожаров связаны с поджогом людьми мусора и сухой травы.

С начала апреля 2022 года в Новосибирской области зарегистрировали 6 894 термические точки, что больше аналогичного периода двух прошлых лет. О пожароопасной обстановке рассказал глава регионального ГУ МЧС России Виктор Орлов на пресс-конференции в ТАСС.

В этом месяце огнеборцы выезжали на 3 479 вызовов о пожарах в полях и лесах региона. Самая сложная ситуация была 16 апреля, когда зарегистрировали рекордное количество термоактивных точек - 1 495.

По словам Виктора Орлова, в Новосибирской области за месяц число пожаров увеличилось на 80-90%. Большая часть из них, 3 479 случаев – это ландшафтные возгорания.

«Выросло число тепловых аномалий от горения мусора, пала сухой травы, пожары в лесах. На всё повлиял человеческий фактор, а именно поджоги. На данный момент количество возгораний является новым антирекордом региона», - отметил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области.

До сих пор самыми часто горящими районами признаны Куйбышевский, Убинский и Каргатский.

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