После гибели двух детей в пожаре под Новосибирском возбуждено уголовное дело

После того, как огонь устранили, в доме были найдены тела двух подростков. Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели в пожаре 16-летней девочки и 14-летнего мальчика. В момент происшествия их отец был в состоянии алкогольного опьянения. Мать погибших была на работе. Еще одна 11-летняя девочка была госпитализирована с ожогами в больницу.