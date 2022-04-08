После гибели двух детей в пожаре под Новосибирском возбуждено уголовное дело

После гибели двух детей в пожаре под Новосибирском возбуждено уголовное дело
После гибели двух детей в пожаре под Новосибирском возбуждено уголовное дело
Сегодня, 05:35ПроисшествияФото: СУ СКР по Новосибирской области
В момент пожара отец детей был пьян. На него возбуждено дело.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей в пожаре в Новосибирской области. Об этом проинформировали в СУ СК по региону.

Трагедия произошла в десять часов вечера 7 апреля на улице Трактовой в поселке Низовка Тогучинского района. В доме находились трое детей и их отец. Выжить удалось одной девочке и отцу.

Фото:СУ СКР по Новосибирской области

«По предварительным данным, глава семьи находился в состоянии алкогольного опьянения, он не пострадал, мать была на работе. В доме был установлен дымовой пожарный извещатель, который в момент возгорания сработал и оповестил сотрудников МЧС о пожаре», - рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

После того, как огонь устранили, в доме были найдены тела двух подростков. Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели в пожаре 16-летней девочки и 14-летнего мальчика. В момент происшествия их отец был в состоянии алкогольного опьянения. Мать погибших была на работе. Еще одна 11-летняя девочка была госпитализирована с ожогами в больницу.

Против их 54-летнего отца возбуждено уголовное дело по статье: причинение смерти по неосторожности двум лицам. Для выяснения обстоятельств назначены необходимые экспертизы.

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