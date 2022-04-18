Двое мужчин погибли при пожаре в дачном доме под Новосибирском

Двое мужчин погибли при пожаре в дачном доме под Новосибирском
Двое мужчин погибли при пожаре в дачном доме под Новосибирском
Сегодня, 14:16ПроисшествияФото: СУ СКР по Новосибирской области
Предварительно, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Накануне, 17 апреля, пожарные обнаружили тела двух мужчин в возрасте 36 и 39 лет на месте сгоревшего дачного дома в СНТ «Бурводовец» Новосибирской области. Следователи начали проверку по факту гибели сибиряков, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Соседи сообщили в региональный ГУ МЧС о пожаре в селе Плотниково Новосибирского района днем 17 апреля. На место выехали пожарные, которые во время тушения обнаружили мужчин без признаков жизни.

«Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки. По факту произошедшего проводится уголовно-процессуальная проверка», - сообщили в следственном управлении СК по городу Обь.

Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Уже назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы