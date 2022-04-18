Двое мужчин погибли при пожаре в дачном доме под Новосибирском

Накануне, 17 апреля, пожарные обнаружили тела двух мужчин в возрасте 36 и 39 лет на месте сгоревшего дачного дома в СНТ «Бурводовец» Новосибирской области. Следователи начали проверку по факту гибели сибиряков, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Соседи сообщили в региональный ГУ МЧС о пожаре в селе Плотниково Новосибирского района днем 17 апреля. На место выехали пожарные, которые во время тушения обнаружили мужчин без признаков жизни.
«Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки. По факту произошедшего проводится уголовно-процессуальная проверка», - сообщили в следственном управлении СК по городу Обь.
Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Уже назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.