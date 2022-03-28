Крупный пожар произошел на СТО в Новосибирске

Крупный пожар произошел на СТО в Новосибирске
Крупный пожар произошел на СТО в Новосибирске
Сегодня, 17:12ПроисшествияАлександр КондратьевФото: АСТ-54
Пожар произошел на СТО на площади 150 квадратных метров в Новосибирске

Станция технического обслуживания автомобилей загорелась в Новосибирске, но огонь уже удалось локализовать. Об этом сообщил представитель ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

Пожар случился на улице Кавалерийская, 468а, где расположилось СТО площадью 150 кв. м. Спасатели были вынуждены перекрыть движение по улице Кропоткина для подачи воды к месту возгорания.

По предварительным данным, все работники организации успели покинуть здание, а пожарные вынесли оттуда несколько газовых баллонов. На месте отмечен повышенный ранг опасности возгорания.

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