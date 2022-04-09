Тело человека нашли после пожара в частном доме под Новосибирском

Тело человека нашли после пожара в частном доме под Новосибирском
Тело человека нашли после пожара в частном доме под Новосибирском
Сегодня, 15:10ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Следователи начали проверку, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Человек погиб во время пожара в частном жилом доме посёлка Станционно-Ояшинский Новосибирской области 9 апреля. Следователи СУ СКР по региону начали проверку.

Пожар произошёл на улице Западная в рабочем посёлке Станционно-Ояшинский Мошковского района. Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили тело человека - данные о личности устанавливаются.

По факту гибели человека следователи начали проверку. Сейчас выясняются причина пожара, а также обстоятельства произошедшего.

Кроме того, правоохранители назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизу. Решение о возбуждении дела примут по результатам проверки.

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