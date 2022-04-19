В Новосибирской области после гибели детей при пожаре арестовали отца

В Новосибирской области арестован 54-летний отец детей, которые погибли в пожаре в селе Низовка Тогучинского района. Об этом сообщают в СУ СК РФ по региону. Также возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Напомним, трагедия произошла 7 апреля в частном доме села Низовка. По версии следствия, отец детей был в нетрезвом состоянии. Он находился в одном доме с несовершеннолетними 2006, 2008 и 2011 года рождения. Мать детей в это время была на работе.
Сотрудники МЧС приехали на сигнал пожара, а после тушения огня были обнаружены тела двоих детей – девочки и мальчика. Младшую дочь и мужчину вытащили соседи до приезда спасателей – девочка получила ожоги.