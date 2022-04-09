Арестован насмерть сбивший пенсионера водитель в Новосибирске

Арестован насмерть сбивший пенсионера водитель в Новосибирске
Арестован насмерть сбивший пенсионера водитель в Новосибирске
Сегодня, 09:54КриминалАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Мужчина уже был ранее судим за особо тяжкое преступление и находился на момент ДТП под надзором

В Новосибирске отправили в СИЗО виновника смертельной аварии на улице Волочаевской – он сбил мужчину на пешеходном переходе.

В результате ДТП 66-летний пешеход скончался – он ранее работал в ГУФСИН. Водитель скрылся с места аварии – его объявили в розыск, а спустя некоторое время задержали на улице Виталя Потылицына.

Виновника аварии отправили в СИЗО на два месяца. Он ранее был судим за особо тяжкое преступление и находился под административным надзором.

Напомним, рано утром около 5.00 часов 27 марта неизвестный водитель сбил 66-летнего мужчину, который переходил дорогу по улице Волочаевской. Пешеход скончался от полученных травм в карете скорой помощи. Виновника аварии так и не нашли.

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