Арестован насмерть сбивший пенсионера водитель в Новосибирске

Мужчина уже был ранее судим за особо тяжкое преступление и находился на момент ДТП под надзором

В Новосибирске отправили в СИЗО виновника смертельной аварии на улице Волочаевской – он сбил мужчину на пешеходном переходе. В результате ДТП 66-летний пешеход скончался – он ранее работал в ГУФСИН. Водитель скрылся с места аварии – его объявили в розыск, а спустя некоторое время задержали на улице Виталя Потылицына. Виновника аварии отправили в СИЗО на два месяца. Он ранее был судим за особо тяжкое преступление и находился под административным надзором. Напомним, рано утром около 5.00 часов 27 марта неизвестный водитель сбил 66-летнего мужчину, который переходил дорогу по улице Волочаевской. Пешеход скончался от полученных травм в карете скорой помощи. Виновника аварии так и не нашли.

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