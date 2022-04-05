Поезд на переезде в Новосибирске сбил мужчину в наушниках: он жив

В Новосибирске поезд сбил мужчину, который шел в наушниках на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».
По словам очевидцев, все произошло сегодня утром, 5 апреля. На "западном" переезде мужчина шел в наушниках, не посмотрев по сторонам. В этот момент ехал поезд – он задел сибиряка. В результате мужчина не пострадал, потому что его просто откинуло в сторону.
«Пострадавший жив, здоров. К счастью, он отделался лишь синяками и испугом. Отряхнулся и пошел. Будьте внимательны и снимайте наушники!», - отметили очевидцы.
В комментариях многие новосибирцы возмутились невнимательностью пострадавшего. А некоторые отметили, что мужчина родился в рубашке.
"Ладно наушники, но глаза тоже нужно с собой носить!", - указали комментаторы.
"Дело секунды. Никто же не думал. В рубашке парень родился, ноги, руки целы", - уточнили в группе.
"Поезд+переезд+наушники+капюшон=классика жанра. По сторонам же так сложно посмотреть. Не увидеть поезд на ТАКОМ расстоянии это надо быть совсем близоруким", - возмутился мужчина.