Поезд на переезде в Новосибирске сбил мужчину в наушниках: он жив

По словам очевидцев, все произошло сегодня утром, 5 апреля. На "западном" переезде мужчина шел в наушниках, не посмотрев по сторонам. В этот момент ехал поезд – он задел сибиряка. В результате мужчина не пострадал, потому что его просто откинуло в сторону.