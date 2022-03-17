На поездах новосибирского метро разместили наклейки со знаком Z. К акции в поддержку российских военных метрополитен присоединился 17 марта.
Как рассказали в пресс-службе подземки, таким способом они принимают участие в патриотической акции в поддержку специальной операции на Украине. Символом освободительной операции стала наклейка со знаком Z. Именно ее наклеили на вагоны метро в Новосибирске.
Данную акцию поддерживали и работники РЖД на вокзале Новосибирск-Главный. На перрон с плакатами «Своих не бросаем» и буквами Z вышли около 400 человек.
Такие флешмобы проходят в Новосибирске с начала марта. По городу ездит общественный транспорт, на котором также размещена наклейка с буквой Z. Помимо этого, в столице Сибири прошел автопробег. На нем десятки машин проехали с флагом России и с плакатами «За победу».
На зданиях правительства региона и Заксобрания появлялись буквы Z из окон. Таким способом, они поддерживали солдат из России.