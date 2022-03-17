На поездах новосибирского метро разместили наклейки со знаком Z

Такие флешмобы проходят в Новосибирске с начала марта. По городу ездит общественный транспорт, на котором также размещена наклейка с буквой Z. Помимо этого, в столице Сибири прошел автопробег. На нем десятки машин проехали с флагом России и с плакатами «За победу».