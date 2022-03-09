Букву «Z» на общественном транспорте объяснил мэр Новосибирска

Мэр Анатолий Локоть заявил, что в Новосибирске проходит патриотическая акция, к которой присоединился и общественный транспорт.
Отметим, что это связано со спецоперацией в Украине.
Горожане рассказали, что на кузове троллейбуса №23 наклеили знак «Z». Локоть подтвердил это и добавил, что аналогичные буквы наклеили на общественном транспорте и спецтехники, принадлежащей МУП. Акцию поддержали и подрядчики.
Напомним, после начала спецоперации на Украине в области стали замечать колонны машин со знаком Z на борту.
Эту букву наносят военные на технику. Вслед за ними в знак поддержки военнослужащих в Украине знак Z появился и на гражданских авто.