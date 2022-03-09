Букву «Z» на общественном транспорте объяснил мэр Новосибирска

Горожане рассказали, что на кузове троллейбуса №23 наклеили знак «Z». Локоть подтвердил это и добавил, что аналогичные буквы наклеили на общественном транспорте и спецтехники, принадлежащей МУП. Акцию поддержали и подрядчики.