Зачем Шойгу приезжал в Новосибирск: вспоминаем последние визиты экс-министра обороны

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
В последний раз перед отставкой глава Минобороны Серей Шойгу прилетал в Новосибирск в начале октября 2023 года. Визит этот официально не анонсировался, однако упорные слухи о том, что министр побывает с ревизией на предприятиях оборонного комплекса, ходили за несколько дней. «Неожиданный» визит начался, как обычно, с посещения цехов Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Там выпускают истребитель-бомбардировщик Су-34, одну из основных боевых машин ВКС.
Шойгу потребовал увеличить темпы сборки и параллельно не снижать интенсивность ремонта и модернизации самолетов, уже находящихся в эксплуатации. Еще одна цель поездки — инспекция работ по созданию беспилотного комплекса большой дальности.
О создании тяжелого БПЛА «Охотник» Шойгу говорил с руководством авиазавода в свой прошлый визит, в августе 2021 года. На этот дрон, получивший производственное наименование С-70, возлагаются большие надежды — он должен быть малозаметен для средств ПВО, может выполнять задачи в группе из нескольких БПЛА или во взаимодействии с пилотируемым самолетом.
В январе текущего года вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка предположил, что серийное производство этой машины может начаться во второй половине 2024 года.
Бывал Шойгу в Новосибирске в 2017 и 2018 годах, наносил визиты и ранее. Программы работы главы военного ведомства незначительно отличались — он мог, например, съездить в Академгородок, в военный институт или проинспектировать часть ракетных войск стратегического назначения, расквартированную в пригороде. Однако главная цель была неизменна — совещание на авиазаводе.
В городе работают 32 завода, выполняющих гособоронзаказ. Но их масштабы и значимость несравнимы с производством Су-34. И очевидно, что новый министр обороны Андрей Белоусов будет так же периодически посещать авиационное производство, чтобы лично проконтролировать ход выполнения государственного заказа.