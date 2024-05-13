Зачем Шойгу приезжал в Новосибирск: вспоминаем последние визиты экс-министра обороны

В последний раз перед отставкой глава Минобороны Серей Шойгу прилетал в Новосибирск в начале октября 2023 года. Визит этот официально не анонсировался, однако упорные слухи о том, что министр побывает с ревизией на предприятиях оборонного комплекса, ходили за несколько дней. «Неожиданный» визит начался, как обычно, с посещения цехов Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Там выпускают истребитель-бомбардировщик Су-34, одну из основных боевых машин ВКС.