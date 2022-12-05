Два новосибирских депутата получили медали от Шойгу

Для вручения медалей «За боевое содружество» на заседание Совета прибыл помощник командующего 41-й армией Иван Кувырзин. Он зачитал приказ, подписанный Министром обороны РФ Сергеем Шойгу и лично вручил награды членам Совета депутатов Новосибирска — представителю фракции КПРФ Павлу Горшкову и народному избраннику от «Единой России» Николаю Тямину.
Приказ был подписан 2 октября 2022 года. В нем говорится, что награды вручены за «большой личный вклад, за укрепление боевого содружества и военного сотрудничества».