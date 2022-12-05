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Два новосибирских депутата получили медали от Шойгу

Сегодня, 08:39
Фото: youtube канал "МЭР_И_Я"
Награждение
Двух депутатов Городского совета Новосибирска Павла Горшкова и Николая Тямина наградили медалями «За боевое содружество»
Награды были вручены на состоявшемся сегодня заседании 21-й сессии Совета депутатов Новосибирска седьмого созыва.

Для вручения медалей «За боевое содружество» на заседание Совета прибыл помощник командующего 41-й армией Иван Кувырзин. Он зачитал приказ, подписанный Министром обороны РФ Сергеем Шойгу и лично вручил награды членам Совета депутатов Новосибирска — представителю фракции КПРФ Павлу Горшкову и народному избраннику от «Единой России» Николаю Тямину.

Приказ был подписан 2 октября 2022 года. В нем говорится, что награды вручены за «большой личный вклад, за укрепление боевого содружества и военного сотрудничества».

Ранее сообщалось о новосибирских производителях бронежилетов, расширяющих производства.
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#Политика#Общество#Шойгу#Награждение#Депутаты
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