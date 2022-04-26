МЧС предупредили о высоком риске природных пожаров в Новосибирской области

Высокая пожароопасность в регионе сохранится в до 29 апреля.

ГУ МЧС России по Новосибирской области разослали жителям предупреждения о высокой пожароопасности с 27 апреля по 29 апреля. Риски ландшафтных возгораний сохранятся из-за жарких погодных условий. «По данным синоптиков в Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров», - говорится в сообщении ГУ МЧС по области. Пожарные просят новосибирцев осторожно обращаться с огнем. Запрещено разводить костры и готовить пищу в мангалах. Риски природных пожаров увеличены из-за теплой и безветренной погоды. По данным синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, в регионе ожидается на этой недели потепление до +23 градусов. В отдельных районах региона наблюдается повышенное загрязнение воздуха. В Новосибирске пыль зафиксирована в Заельцовском и Ленинском районах 26 апреля.

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