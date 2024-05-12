Митинг против убийства бездомных собак прошел в Новосибирске

Как подчеркивают зоозащитники, опираясь на исследования ученых СО РАН, практика умерщвления бродячих собак не приводит к сокращению их популяции. В отличие от гуманного подхода, который предусматривает стерилизация и вакцинацию отловленных животных с последующим их выпуском в естественную среду обитания.