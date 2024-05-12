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Протестующие собрались в центре Новосибирска

Митинг против убийства бездомных собак прошел в Новосибирске

12 мая 2024, 03:00
Фото: Алексей Курлов
Протестующие собрались в центре Новосибирска
Люди требуют отказаться от планов ужесточения законодательства в области обращения с безнадзорными животными.

Более 200 человек, по подсчетам организаторов, приняли участие в согласованной акции протеста в центре Новосибирска. Участники митинга потребовали не вводить в региональное законодательство поправки, позволяющие убивать животных, хозяев которых не удалось обнаружить. Под соответствующим обращением уже собрано более 1700 подписей.

Как подчеркивают зоозащитники, опираясь на исследования ученых СО РАН, практика умерщвления бродячих собак не приводит к сокращению их популяции. В отличие от гуманного подхода, который предусматривает стерилизация и вакцинацию отловленных животных с последующим их выпуском в естественную среду обитания.

Действующее законодательство запрещает убивать животных

Ранее мы подробно рассказывали о возможных изменениях в местные законы, предполагающих легализацию так называемой эвтаназии для бесхозных животных, и о том, к чему может привести такой подход.

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