Митинг против убийства бездомных собак прошел в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:00
Published Сегодня, 03:00
Modified Сегодня, 03:02
Updated Сегодня, 03:02
Более 200 человек, по подсчетам организаторов, приняли участие в согласованной акции протеста в центре Новосибирска. Участники митинга потребовали не вводить в региональное законодательство поправки, позволяющие убивать животных, хозяев которых не удалось обнаружить. Под соответствующим обращением уже собрано более 1700 подписей.
Как подчеркивают зоозащитники, опираясь на исследования ученых СО РАН, практика умерщвления бродячих собак не приводит к сокращению их популяции. В отличие от гуманного подхода, который предусматривает стерилизация и вакцинацию отловленных животных с последующим их выпуском в естественную среду обитания.
Ранее мы подробно рассказывали о возможных изменениях в местные законы, предполагающих легализацию так называемой эвтаназии для бесхозных животных, и о том, к чему может привести такой подход.