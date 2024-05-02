Убийство не выход: эксперты о возможности эвтаназии бродячих собак в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
На портале Госуслуг завершен опрос жителей Новосибирской области об их отношении к возможному закреплению в региональном законодательстве нормы, разрешающей уничтожение безнадзорных животных. Респонденты разделились на два примерно равных лагеря: чуть больше половины категорически против, остальные готовы поддержать убийство собак, но с рядом оговорок.
Похожие результаты получила и редакция Atas.Infо, запустив подобное голосование в своем телеграм-канале.
«Эвтаназия — это спасение в случае безнадежной болезни. А то, что происходит повсеместно — это убийство. Такая эвтаназия не имеет никакого отношения к гуманности. Скорее таким образом общество и государство прикрывает свои грехи перед беззащитными животными, которых кинули и предали. Отсутствие приютов, отсутствие закона, регулирующего грамотно численность животных и ответственность владельцев. Наказывать надо людей, а не убивать собак», — пишет в комментариях подписчица Надежда.
«Запустите получение разрешения на домашнее животное и чипирование обязательное. Чтобы заводили те, кто реально хочет, а не кто на вечер поиграть и детям в подарок. И бездомных не будет тогда», — считает Мария Смагина.
Как сообщили в Управлении ветеринарии Новосибирской области, которое выступило инициатором опроса на Госуслугах, его результаты будут использованы региональными депутатами при обсуждении возможностей «совершенствования работы по организации мероприятий по обращению с животными без владельцев».
В некоторых регионах уже приняты законодательные акты, разрешающие уничтожение бродячих собак. Их авторы опираются на федеральный закон № 377 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об ответственном обращении с животными“, принятый в 2023 году. Документ наделяет региональные власти правом самостоятельно разрабатывать нормы и методы регулирования численности безнадзорных животных. Однако юристы считают, что региональные законы об эвтаназии находятся вне рамок правового поля.
«Даже судьи республиканских судов, где мы работаем по отмене данных законов, они в тупике. Поэтому был отправлен запрос в Конституционный суд, и мы ждем ответа. Наша точка зрения, что это вступает в противовречие как с федеральным законом № 498, так и с Конституцией Российской Федерации, где гуманный вектор был прописан», — сообщила корреспонденту Atas.Info представитель юридического центра «Егоров и партнеры» Светлана Слесарева.
По мнению собеседницы редакции, опыт регионов, где реализован гуманный комплекс мер по сокращению численности безнадзорных животных, включающей отлов, стерилизацию, выпуск в естественную среду обитания или поиск новых хозяев, строительство новых приютов и так далее, показал эффективность таких методов. В частности, речь идет о Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. При этом годовой бюджет всех подобных программ в Казани, где реализован один из самых успешных кейсов, составляет всего 35 млн рублей, число нападений собак на людей за три года сократилось на 30%. А, например, в Астраханской области, где чиновники, наоборот, занимают одну из наиболее агрессивных и одиозных позиций в отношении убийства животных, для этого в 2024 году выделено из бюджета 350 млн рублей.
«Убийство — это мера, которая позволит достигнуть кратковременного эффекта. А дальше это все будет запускаться снова и снова», — считает Светлана Слесарева.
С этой точкой зрения согласны и ученые.
«Практика отловов, даже массовых (до половины и более от начальной численности), не приносит долговременных результатов: популяция собак восстанавливает свою первоначальную численность за 6-8 месяцев», — говорится в материалах новосибирского Института систематики и экологии животных СО РАН.
По мнению исследователей, наиболее эффективным и экономически выгодным методом сдерживания численности безнадзорных животных является комплекс мер по стерилизации, но при соблюдении ряда условий. Одновременно должно быть стерилизовано от 60% сук, в городе должны быть организованы приюты для передержки, а для владельцев домашних животных должны быть введены жесткие меры по контролю рождаемости. Именно бесконтрольное размножение и отказ от содержания щенков домашних собак служат одним из основных источников увеличения численности бродячих животных.
Что же касается опасности, которую уличные собаки несут для людей, то здесь сторонники эвтаназии умалчивают о статистике нападений животных на человека. Между тем, согласно официальным данным Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, в 2023 году на территории региона было зарегистрировано 4194 случаев покуса людей домашними собаками. И только 1925 случаев нападения со стороны безнадзорных животных. Похожее соотношение фиксировалось и в прошлые годы.
На субботу, 11 мая, противники убийства уличных животных анонсировали согласованный митинг. Акция начнется в 11 часов утра на площадке около театра «Глобус».
«Пожалуйста, приходите! Не оставайтесь равнодушными! Под раздачу потом могут попасть и домашние питомцы. „Убийственные“ поправки не нужны никому! Ни сторонникам, ни противникам животных, ни владельцам домашних собак и кошек!», — говорится в обращении организаторов митинга.
О том, какие регионы уже приняли законы об эвтаназии безнадзорных животных, читайте в этом материале.