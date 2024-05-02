Убийство не выход: эксперты о возможности эвтаназии бродячих собак в Новосибирске

По мнению собеседницы редакции, опыт регионов, где реализован гуманный комплекс мер по сокращению численности безнадзорных животных, включающей отлов, стерилизацию, выпуск в естественную среду обитания или поиск новых хозяев, строительство новых приютов и так далее, показал эффективность таких методов. В частности, речь идет о Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. При этом годовой бюджет всех подобных программ в Казани, где реализован один из самых успешных кейсов, составляет всего 35 млн рублей, число нападений собак на людей за три года сократилось на 30%. А, например, в Астраханской области, где чиновники, наоборот, занимают одну из наиболее агрессивных и одиозных позиций в отношении убийства животных, для этого в 2024 году выделено из бюджета 350 млн рублей.