83 пожара произошли на выходных в Новосибирской области

В Новосибирской области за прошедшие выходные 23 и 24 апреля произошло 83 пожара. Об этом передают в мэрии Новосибирска 25 апреля.
Уточняется, что 59 возгораний случились из-за сжигания сухой травы и мусора на открытых территориях и в мусорных контейнерах. Всего за 2022 год произошло 739 пожаров, а 500 из них из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе 57 случаев при курении.
Напомним, на территории Новосибирской области введен особый противопожарный режим. В связи с этим запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листву, другие горючие материалы на территориях, примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.
В апреле произошел крупнейший пожар в Новосибирской области - в Венгеровском районе сгорела деревня. Из пятнадцати домов не удалось спасти четыре дома и квартиру, пояснили в ЕДДС Венгеровского района. Дома были нежилые, а вот в квартиру в двухквартирнике хозяйка приезжала.