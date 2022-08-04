ТОП-12 школ Новосибирской области по числу стобалльников: изучаем результаты ЕГЭ-2022

В рейтинге школ Новосибирской области по числу выпускников, получивших 100 баллов в ходе сдачи Единого государственного экзамена-2022, с серьезным отрывом лидирует СУНЦ НГУ. Здесь максимальный результат показали 16 человек. На втором месте Инженерный лицей НГТУ, выпустивший из своих стен 6 стобалльников. Замыкает тройку лидеров лицей № 130, где высшую оценку получили четыре выпускника.