Манулёнка в Новосибирске назвали Снежинкой в честь новогодней столицы

«6 июня 2022 года, в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило на свет появилось 6 замечательных котят манулов у кошки Мии – 4 мальчика и 2 девочки. Одну из кошечек решили назвать Снежинкой, в честь «Новогодней столицы России 2023»»,