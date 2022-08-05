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Манулёнка в Новосибирске назвали Снежинкой в честь новогодней столицы

5 августа 01:32
Фото: Новосибирский зоопарк
Недавно родившуюся самочку манула решили назвать Снежинкой в Новосибирском зоопарке. Это имя выбрали в честь «Новогодней столицы России 2023».

«6 июня 2022 года, в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило на свет появилось 6 замечательных котят манулов у кошки Мии – 4 мальчика и 2 девочки. Одну из кошечек решили назвать Снежинкой, в честь «Новогодней столицы России 2023»»,

написала в соцсетях вице-мэр Анна Терешкова.

Кроме того, вице-мэр добавила, что в этом году Новосибирск получил статус «Новогодней столицы России 2022-2023» и главным символом проекта стала снежинка.

Напомним, погибшие питомцы Новосибирского зоопарка отправляются в последний путь не на кладбище домашних животных, а на переработку, несмотря на размер и популярность животного среди посетителей.

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