«Станислав Пашков окончил Костромское высшее военно-командное училище химической защиты, Военно-инженерную академию. Более 20 лет служил в вооруженных силах РФ. Предмет свой знает хорошо»,
заявил глава региона.
Напомним, что предыдущий начальник управления по военно-мобилизационной работе Геннадий Нахаев ушел на пенсию.
Напомним, в Новосибирской области участились случаи ремонта автодорог по гарантийным обязательствам. Львиная доля некачественно проведенных дорожных работ приходится на областной центр. Atas.info вместе с экспертами разбирался, почему так происходит