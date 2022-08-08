Новосибирские десантники уехали тушить катастрофические лесные пожары в ХМАО

Отмечается, что от Новосибирской области в ХМАО поедет 24 специалиста, которые оборудованы соответствующей техникой. Из-за возгораний в Югре введен режим ЧС — второй раз за несколько недель. На территории округа бушуют 58 лесных пожаров, дым от которых накрыл Нягань, Югорск, Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск и другие населенные пункты.