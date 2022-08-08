Полиция поймала банду грабителей ювелирных магазинов в Новосибирске

Одно вооруженное нападение на ломбард в Кировском районе произошло 12 июня. Трое неизвестных в медицинских масках ворвались с пистолетом, вынесли деньги и золотые изделия на 1 млн рублей. Чуть позже, 3 июля, подобным образом ограбили ювелирку на Громова. Только ущерб превысил 3 млн.
В конце июня бандиты подъехали к магазину на улице Ломоносова на двух машинах. И тут их поджидали в засаде силовики. Мужчины успели напугать дубинками и оружием продавцов, а также вынести несколько ящиков с драгоценностями. Их поймали через несколько минут в лесу, где они встречались после «дела».
«Опросили свидетелей, просмотрели все камеры видеонаблюдения и нашли подозреваемых. Ими оказались шестеро мужчин от 21 до 32 лет. Трое из них местные, другие из Алтайского края. Также выяснили, что на место последнего ограбления их довезли на такси. Чтобы водитель их не запомнил, его связали, закрыли глаза и рот скотчем», - уточнила референт Отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области Аягоз Ашимова.
В автомобилях нашли украшения и деньги в размере 2,5 млн. Ещё оружие и дубинку. Сейчас задержанные под арестом.