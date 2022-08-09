Аргентинский бар продают за 12 млн рублей в Новосибирске

Отмечается, что бар находится на улице Урицкого. Вероятно, что это заведение под названием Alza Bar, которое часто посещают блогеры и известные люди Сибири и России.
Известно, что это помещение площадью 100 кв.м, с авторским декором. Некоторые предметы интерьера привезены из-за границы. Причины продажи Atas.info узнать не удалось.
«Могу ответить на вопросы о баре только при личной встрече. Все отчеты не предоставляются по телефону», - ответил пользователь «Авито», разместивший объявление.
Паб работает с сервисами доставки Яндекс Еда и Delivery Club. И согласно их информации, заведение принадлежит бизнесмену Алексею Зайченко.