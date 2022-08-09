Уличные торговцы в Новосибирске лишились фруктов и овощей – их забрали во время рейда

«Мы продукцию изымаем для проверки, потом можем вернуть, но продавать её уже нельзя. На таких рынках она, конечно, дешевле. Однако может быть опасна, ведь неизвестно даже откуда её привезли», - уточнила журналистам глава управления потребительского рынка мэрии Наталья Чагина.