Сам инцидент произошел 8 августа на 92-м километре трассы «Новосибирск - Кочки - Павлодар». Водитель грузовика 40 лет решил развернуться и столкнулся с микроавтобусом.
«В результате происшествия травмированы жители Алтайского края: водитель микроавтобуса и 7 женщин - пассажиров: 1955, 1960, 1961, 1966, 1968, 1971 и 1974 годов рождения, которые получили травмы различной степени тяжести»,
сообщили в МВД.
Также правоохранители уточнили, что водитель маршрутки занимался нелегальной перевозкой пассажиров.
«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством»,
уточняют в МВД.