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Водитель маршрутки нелегально перевозил пассажиров и попал в ДТП под Новосибирском

9 августа 08:10
Фото: ГУ МЧС
Попавший в аварию в Новосибирской области водитель занимался нелегальными перевозками пассажиров. В результате столкновения 11 человек в больнице. Информацию подтвердили в ГУ МВД по региону.

Сам инцидент произошел 8 августа на 92-м километре трассы «Новосибирск - Кочки - Павлодар». Водитель грузовика 40 лет решил развернуться и столкнулся с микроавтобусом.

«В результате происшествия травмированы жители Алтайского края: водитель микроавтобуса и 7 женщин - пассажиров: 1955, 1960, 1961, 1966, 1968, 1971 и 1974 годов рождения, которые получили травмы различной степени тяжести»,

сообщили в МВД.

Также правоохранители уточнили, что водитель маршрутки занимался нелегальной перевозкой пассажиров.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством»,

уточняют в МВД.

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