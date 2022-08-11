12-летний мальчик спас двух тонувших братьев в Оби под Новосибирском

Как рассказали в ГУ МЧС региона, инцидент произошел ещё два дня назад в поселке Красный Яр. Трое братьев со своим другом захотели добраться вплавь по мелководью до острова. В середине пути они провалились в яму, из которой не могли выбраться и начали тонуть.