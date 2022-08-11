atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

12-летний мальчик спас двух тонувших братьев в Оби под Новосибирском

11 августа 09:49
Фото: ГУ МЧС по НСО
Рискуя своей жизнью, 12-летний школьник спас двух тонувших детей на реке Обь в Новосибирской области. С ними был третий брат, но его спасти не удалось. Тело подростка обнаружили 11 августа водолазы.

Как рассказали в ГУ МЧС региона, инцидент произошел ещё два дня назад в поселке Красный Яр. Трое братьев со своим другом захотели добраться вплавь по мелководью до острова. В середине пути они провалились в яму, из которой не могли выбраться и начали тонуть.

«Их товарищ не растерялся. Он смог вытащить двоих ребят. Третий, самый старший, пропал из видимости. Его тело обнаружили 11 августа водолазы», - рассказал командир пожарного катера спасательной части ГУ МЧС России по Новосибирской области Александр Жданов.

Как уточнила Atas.info Татьяна Дмитриева из Следственного комитета области, погибшему было 15 лет.

Материалы по теме
20-летний парень утонул в Горском карьере в Новосибирске В Новосибирске утонул 26-летний парень под Димитровским мостомВ новосибирском карьере чуть не утонула 11-летняя девочка – её спас очевидец Инвалид-сирота лишилась жилья в Новосибирске из-за обмана подруги и утонула в долгах
#Новости##2#Новосибирск#Новосибирская область#Утонул#Спасатели#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52