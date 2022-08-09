Инвалид-сирота лишилась жилья в Новосибирске из-за обмана подруги и утонула в долгах

«В апреле 2020 года она у меня попросила немного денег, потом еще занимала… Потом Кристина приехала ко мне с мужем, и он попросил у меня банковскую карточку, чтобы, как они сказали, вернуть на нее все деньги. Карта у меня лежала на столе, и он ее взял. Я думала, что они мне деньги вернут, а в августе мне уже СМС пришла, что у Вас долги по кредитам», – цитирует Антонину Борову «Прецедент».