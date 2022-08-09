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Инвалид-сирота лишилась жилья в Новосибирске из-за обмана подруги и утонула в долгах

9 августа 01:20
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Новосибирске женщина сирота, которая является инвалидом детства, обманным путем потеряла свою квартиру. По данному факту полиция бездействует и не возбуждает дело. В связи с этим сибирячка обратилась в Следственный комитет, а теперь эту ситуацию глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль.

В своем обращении к председателю Следкома женщина рассказала, что её знакомая вместе с мужем уговорили продать единственное жилье. После продажи, деньги аферисты забрали себе. Кроме того, супруги незаконно взяли на имя сироты четыре кредита на общую сумму в 400 тысяч рублей. По ее словам, деньги мошенники также присвоили себе.

«В апреле 2020 года она у меня попросила немного денег, потом еще занимала… Потом Кристина приехала ко мне с мужем, и он попросил у меня банковскую карточку, чтобы, как они сказали, вернуть на нее все деньги. Карта у меня лежала на столе, и он ее взял. Я думала, что они мне деньги вернут, а в августе мне уже СМС пришла, что у Вас долги по кредитам», – цитирует Антонину Борову «Прецедент».

После случившегося сибирячка заявила в полицию, однако МВД не спешит возбуждать дело по факту нарушения прав. Теперь следователи планируют забрать материалы проверки из полиции.

Александр Бастрыкин лично распорядился, чтобы глава областного управления доложил о ситуации. В центральном аппарате взяли исполнение поручения на контроль.

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