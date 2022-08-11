Напомним, выпускница пришла на вручение дипломов в сине-желтых лентах в Новосибирске. Молодая девушка после окончания обучения в Новосибирском государственном университете (НГУ) пришла на вручение дипломов в сине-желтых лентах и с цепочкой на шее, где было написано нецензурное слово.