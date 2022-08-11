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Мемориал погибшему военному откроют в Новосибирске 6 сентября

11 августа 05:38
Фото: rozatikhomirova/ВК
мемориальная доска, погибший в Украине военный
Мемориальную доску в память о погибшем при спецоперации военнослужащем Камиле Хабибназарове откроют на фасаде школы № 24 в Новосибирске 6 сентября. Эта история чуть не завершилась скандалом, но в дело вмешался мэр Анатолий Локоть.

Мэр города Анатолий Локоть заявил, что установка мемориала погибшему военному уже идет полным ходом. С родственниками согласовали место для его размещения и дату открытия.

«Мемориальная доска будет установлена. Наметили с родственниками место на здании школы, а также дату. Её торжественно откроют 6 сентября», - сказал градоначальник на "Часе прессы" 11 августа.

Напомним, Камиль погиб в бою на Украине весной этого года. Тогда в его родной школе начали собирать деньги на мемориал, а чиновники запретили его устанавливать. Помог глава Новосибирска Локоть – он извинился перед матерью героя.

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