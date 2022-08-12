Андрей Травников: Сибиряки всегда помогают Родине в самые сложные моменты её истории

Глава региона подчеркнул, что все отправляющиеся сегодня на службу будут проходить её с земляками. «В пределах роты это будет новосибирский состав, сибиряки. Каждый по своей специальности – разведчики, ротоуправление, артиллеристы и так далее. Со стороны Новосибирской области – мы обеспечиваем вас дополнительным обмундированием и снаряжением. Вам будет выплачиваться ежеквартальное дополнительное довольствие от нашего региона. Также за вами будут закреплены места работы, чтобы вы могли вернуться на них по возвращении с контрактной службы. Желаю вам беречься и вернуться живыми и здоровыми, а с другой стороны – не посрамить себя, регион и доказать, что сибиряки, как никто, готовы помочь Родине в самые сложные периоды её истории».