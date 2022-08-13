Международный конкурс войсковых разведчиков стартовал в Новосибирске

В ходе конкурса, который проходит под Новосибирском уже в восьмой раз, бойцам предстоит преодолеть "тропу разведчика", форсировать водные преграды, совершать марш-броски, выполнять упражнения стрельб из различного вида стрелкового оружия, демонстрировать навыки вождения боевых машин. Все мероприятия будут проходить в условиях, приближенным к боевым, сообщили в пресс-центре Армейских международных игр – 2022.