В Новосибирске дороже всего обучение на IT-специальностях стоит в НГУ

На втором месте по стоимости обучения IT-специальностям стоит СГУПС – 148,5 тысяч рублей в год. Студентам, выбравшим обучение по этой специализации в НГТУ, придется выложить 136 тысяч рублей за годовой курс. Замыкает список НГУЭУ, здесь год обучения на программиста обойдется в 128 132 рубля, сообщает НГС.