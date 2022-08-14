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«Алкаши кидаются на всех»: полиция проверит магазин возле вокзала в Новосибирске

«Алкаши кидаются на всех»: полиция проверит магазин возле вокзала в Новосибирске

14 августа, 18:05
Фото: Atas.info
Полицейские отдела «Железнодорожный» №2 проверят магазин «Sunway» возле вокзала Новосибирск-Главный – на него жаловались за ночные гуляния агрессивных пьяных людей благодаря продаже алкоголя всю ночь.

«Там собираются зависимые от алкоголя люди и пьют всю ночь даже в будни – они сидят прямо возле магазина, в котором можно купить алкоголь всю ночь, а также иногда кидаются на проходящих мимо людей», - пожаловался редакции Atas.info Александр К.

Он уточнил, что приезжающие в гости люди ужасаются таким контингентом сразу после приезда в город – магазин находится всего в пяти минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный на улице Челюскинцев, 14/1к1, а возле этого магазина их встречают опасные люди, которые требуют сигарету или пристают к девушкам.

Редакция Atas.info направила информацию в правительство Новосибирской области, но его перенаправили в полицию, которая сразу отреагировала на информацию о преступлении.

«Заявление, зарегистрированное в книгу учета сообщений о преступлении, по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 171.4 Уголовного кодекса РФ, направлено в отдел полиции № 2 «Железнодорожный» Управления МВД России по городу Новосибирску, для проведения проверки и принятия решения в порядке уголовно процессуального кодекса», - ответили в ведомстве.

Корреспондент выяснил, что в настоящее время магазин продолжает торговлю спиртными напитками в круглосуточном режима, а возле него по-прежнему собираются опасные люди.

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