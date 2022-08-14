А вот по данным Gismeteo, существенно подморозит в четверг, 14 августа. В этот день на улицу лучше не выходить без куртки, потому что нагрянет дождь и похолодает до +9. Также специалисты этого сервиса обещают сильные порывы ветра до 12 м/с в следующие выходные.