atas.info
ГлавноеВсе новости
Лето закончится: новосибирцев ожидают ливни и похолодание до +9 с 15 по 21 августа

Лето закончится: новосибирцев ожидают ливни и похолодание до +9 с 15 по 21 августа

14 августа, 12:42
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жителей Новосибирска ожидает самая холодная неделя за всё лето с 15 августа 2022 года. В город придут ливни, шквалы и скачки температур воздуха с +9 до +21 градусов.

З-С гидрометцентр составил прогноз только на два дня, 15 и 16 августа. По их информации, все эти дни в Новосибирске температура будет варьироваться от +16 до +22 градусов. Ожидаются дожди с грозами, а также ветер с порывами до 14 м/с.

Сервис Яндекс.Погода говорит о сильных, непрекращающихся ливнях на следующей неделе. По ночам столбики термометра будут падать до +5…+9. Днем воздух прогреется максимум до +19 в воскресенье, 21 августа. По его прогнозу, ливни будут каждый день, кроме пятницы, 19 августа. Во вторник, 13 числа, будет холоднее всего – до +13.

Фото: Медиахолдинг1Mi

А вот по данным Gismeteo, существенно подморозит в четверг, 14 августа. В этот день на улицу лучше не выходить без куртки, потому что нагрянет дождь и похолодает до +9. Также специалисты этого сервиса обещают сильные порывы ветра до 12 м/с в следующие выходные.

Материалы по теме
Дожди, жуткий холод и грозы: погода в Новосибирске с 18 по 24 июляСолнечная погода сменится дождливой в Новосибирске 21 июляДождей не будет полмесяца: прогноз погоды на август 2022 в НовосибирскеПляжная погода с жарой до +29 придет в Новосибирск на выходные 6 и 7 августа
#Новости#Погода#Новосибирск#Новосибирская область##1#Ливень#Алина Шефер#Общество
Подпишитесь
Рейтинг элитных школ по успеваемости на ЕГЭ 2022 стал известен в Новосибирске
Сегодня, 12:44
В Новосибирске ЧВК «Вагнер» ищет добровольцев за 240 000 рублей в месяц
Вчера, 08:39
Автопробег против строительства мусорного полигона стартовал в Новосибирске
Сегодня, 12:14
Полиция нашла пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку
Сегодня, 08:34
Первым снегом может засыпать Новосибирск в сентябре 2022 года
Жителей Новосибирска ожидает первый снег в 2022 году уже в сентябре. Об этом свидетельствуют прогнозы специалистов популярных онлайн сервисов.
Вчера, 11:34
Выплаты по 3 000 рублей на подготовку к школе получат семьи в Новосибирске
Вчера, 08:21