Необычные грибы в форме цветов нашли в лесу Новосибирской области

«Это не цветок, а больше звезда. Отсюда и название Звездовик. Вот как раз под осень его находят в лесах, но очень редко – это удача. В сердцевине мешок из спор у него, есть такие крылья, как «лепестки». Издали можно и правда подумать, что это цветок», - рассказала Ксения.