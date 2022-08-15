Судя по указателю с рекламного щита, самый старейший дуб находится на улице Военной. А рядом с ним стоит многоэтажный дом, к которому, таким образом, хотела привлечь внимание компания из Читы.
Директор фирмы Анатолий признался, что в высотке они продавали квартиру, а дуб очень нравился его дочери. Так мужчина хотел убить двух зайцев – продать недвижимость и призвать к благоустройству участка, где находится старое дерево.
Баннер обошелся Анатолию в 300 000 рублей. Там сказано, что дубу 197 лет. Этот возраст мужчина узнал у специалистов, пишет НГС.