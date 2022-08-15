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В Новосибирске появился баннер с указанием месторасположения старейшего дуба

В Новосибирске появился баннер с указанием месторасположения старейшего дуба

15 августа, 09:35
Фото: Медиахолдинг1Mi
Читинский бизнесмен пропиарил 197-летний дуб возле ТЦ «Аура» в Новосибирске. Мужчина потратил 300 тысяч рублей на установку баннера с указанием его местоположения.

Судя по указателю с рекламного щита, самый старейший дуб находится на улице Военной. А рядом с ним стоит многоэтажный дом, к которому, таким образом, хотела привлечь внимание компания из Читы.

Директор фирмы Анатолий признался, что в высотке они продавали квартиру, а дуб очень нравился его дочери. Так мужчина хотел убить двух зайцев – продать недвижимость и призвать к благоустройству участка, где находится старое дерево.

Баннер обошелся Анатолию в 300 000 рублей. Там сказано, что дубу 197 лет. Этот возраст мужчина узнал у специалистов, пишет НГС.

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