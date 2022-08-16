«Мы сейчас живем в Москве, но раньше жили в Новосибирске. Сейчас моей дочери почти 8 лет, а тогда ей ещё не было и года, и мы на специализированных сайтах искали себе няню. Просматривали несколько кандидатур, пока не нашли Ольгу. Она была лучшей – адекватная, спокойная. Даже я выходила из себя из-за плача ребенка, недосыпов, а она всегда сохраняла спокойствие и позитив. По ней было видно, что уход за детьми ей в кайф, она погружалась в роль матери, няни с головой. Сравнивая сейчас себя на то время с ней, могу точно сказать – я была куда не стабильнее», - поделилась с Atas.info Косинцева.